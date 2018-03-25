"Марсианские пейзажи": в горах Грузии выпал красный снег

В Грузии выпал снег красноватого оттенка. Из-за этого горы превратились в "марсианские пейзажи".

Необычные осадки красноватого оттенка были зафиксированы на горнолыжном курорте Годердзи, передает "Интерфакс".

Как поясняют синоптики, песок и мелкая пыль, поднятые песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке, были перенесены в черноморский регион мощными воздушными потоками.

При этом специалисты отмечают, что мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая дождь и снег, но иногда и висит в воздухе - небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтой дымкой.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Одесщине выпал оранжевый снег. Это явление также объяснили бурями в Африке.