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''Мама сама подвела'': в российском парке волк набросился на ребенка. Видео

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В российском Челябинске волк, которого хозяин выгуливал в парке Гагарина, напал на ребенка, а прохожие сняли случившееся на видео.

"Панику не надо разводить. Мама ребенка сама подвела, чтобы он учился не бояться", – передает слова хозяина волка Сергея сайт 74.ru.

На кадрах не видно, из-за чего малыш упал на землю. Запечатлен только момент, как он лёжа плачет, а взрослые пытаются оттащить от него животное.

Волк напал на ребенка

Волк напал на ребенка

скриншот видео

По данному факту обращения в полицию не поступало, но после публикации новости в СМИ правоохранители проводят проверку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве агрессивный пес породы аргентинский дог систематически нападает на домашних собак во время их прогулок.

Место
Россия
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Россия -это страна идиотов!
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