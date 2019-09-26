После того, как была опубликована стенограмма телефонного разговора президента Зеленского с Дональдом Трампом, можно уже делать определённые выводы о том, кто выиграл, а кто проиграл от этого.

Если бегло пройтись по сегодняшним заголовкам в американских СМИ, то может сложиться впечатление, проигравшим однозначно окажется Трамп. И импичмент американскому президенту, о котором было объявлено накануне встречи Трампа с Зеленским "на полях" Генассамблеи ООН, практически неминуем. Однако необходимо учитывать, что эти статьи написаны в оппозиционных Трампу либеральных СМИ, которые три года назад уверяли своих читателей, что шансов на победу над Хиллари Клинтон в президентских выборах у Трампа нет в принципе... Что было потом, мы все помним...

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Поэтому с моей точки зрения, не смотря на начало процедуры импичмента в Нижней палате Конгресса, где у демократов большинство и там необходимо решение простым большинством голосов, шансов на успех у демократов практически нет.

Во-первых, окончательное решение принимает Сенат (Верхняя палата Конгресса), для чего необходимо 2/голосов сенаторов. А у республиканцев, как известно, пусть и минимальное, но большинство в Сенате. Поэтому для того, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали за импичмент (чего за всю историю США в принципе не было!), да еще менее чем за год до очередных выборов (учитывая время, необходимое на расследование спецкомиссий, все процедуры и т.д.) на которых Трамп имеет все шансы переизбраться, нужны неопровержимые доказательства вины Трампа.

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А их, как бы не пытались прочитать "между строк" и растолковывая намёки Трампа Зеленскому возобновить расследование по уголовному делу, в котором фигурирует сын Байдена - Хантер, нет. Никаких прямых указаний. Просто пожелания....Пусть и весьма настоятельные, как раз в манере Трампа...

Уж если спецпрокурор Мюллер за два года расследования и многомиллионный бюджет и ресурсы американских спецслужб не нашёл прямых доказательств сговора членов избирательного штаба Трампа с российскими спецслужбами, то что уж говорить о разговоре Трампа с Зеленским. Чего уж там, ведь Трамп в открытую заявлял, что не отказался бы от помощи третьей стороны в предвыборной кампании! Даже иностранной! Что нового вы узнали из этой беседы о Трампе лично? Ничего!

Более того, я не удивлюсь, если весь этот скандал был запланированной провокацией со стороны советников и политиехнологов самого Трампа!

Во-первых, уж очень все "случайно" совпало: скандал с рапортом американского чиновника о превышении полномочий Трампа с президентом Украины, подхваченного сразу же американскими СМИ, разгорелся аккурат перед запланированной и уже анонсированной встрече Трампа с Зеленским в Нью-Йорке.

Во-вторых, незадолго перед этим, уже обьявленная встреча лидеров двух стран в Варшаве "неожиданно" была отменена... Самим Трампом... Ураган, видите ли, помешал...Которые происходят там ежегодно и не по одному разу...

В-третьих, уж слишком оперативно Трамп дал согласие на публикацию стенограммы беседы, аккурат в момент самой встречи с Зеленским! С точки зрения медиараскрутки и "саспенса" - привлечения внимания широких масс - гениальный ход!

Чего, таким образом (если предположение верно) добился Трамп уже сейчас? Главное - это привлечение внимания избирателей (особенно это касается тех, кто колеблется в своём выборе, а ведь именно за Счёт их поддержки Трамп и смог победить в 2016-м), которые, скорее всего, едва ли слышали о коррупционной скандале в далёкой Украине, в котором был замешан сын Байдена.

Важно подчеркнуть, что именно Байден, согласно опросам общественного мнения в США, имеет наибольшие шансы победить Трампа на выборах в следующем году из всех имеющихся на данный момент кандидатов от демократов. И шансы на выдвижение именно его кандидатуры от демократов в результате "Праймериз" на данный момент очень высоки. Теперь этот "козырь" против Байдена Трамп сможет использовать и "раскручивать" весь год. Да и дело против газодобывающей компании "Burisma", после такой международной огласки, тоже будет сложно возобновить. Тем более, после обещаний Зеленского Трампу провести "честное расследование", будет достаточно сложно... Ав то, что Трамп будет ему об этом напоминать (пусть уже не лично), вряд ли стоит сомневаться...

А что касается, импичмента, то после безрезультатной шумихи демократов в СМИ и Конгрессе, Трамп еще больше уверить своих сторонников, что все это очередная "Охота на ведьм". В идеале - убедит в этом и часть тех избирателей, которые не являются ярыми демократами и республиканцами и принимают решение о своём выборе в последний момент.

Что же касается Зеленского, который, пожалуй, оказался единственным, которого публикация ВСЕЙ стенограммы застала врасплох, то у него теперь однозначно добавится "головной боли" в преддверии столь ожидаемой и желанной им встречи в "Нормандском формате". Ведь пытаясь поддержать и завоевать симпатию Трампа он в разговоре допустил достаточно недипломатичные (пусть и по сути абсолютно верные) высказывания в адрес президента Франции Макрона и канцлера Германии Меркель... Теперь шансы на то, что президент Украины (по словам Леонида Кучмы) может оказаться на этой встречи одним против троих, как минимум возросли...

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