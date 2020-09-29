Макрон потребовал ответа за отравление Навального, но от дружбы с РФ не отказался

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу агрессии России в мире. При этом отметил, что сотрудничество с Кремлем необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.

При этом французский лидер напомнил, что РФ должна дать объяснения в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал во время визита в Литву 29 сентября, сообщает Delfi.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", – сказал Макрон.

Он заверил, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако, по его словам, нельзя "жить так, будто бы Европа – далеко удаленный от России остров".

"Поэтому нам следует работать стратегически, стремиться к созданию архитектуры безопасности, восстановленного сотрудничества, доверия, которое не допускает нарастания напряженности, позволяет бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией", – пояснил Макрон.

Он выразил уверенность, что именно укрепляя суверенитет и безопасность Европейского Союза, как его члены делали это с самого начала, и при наличии такого диалога, страны будут сильнее.

Также на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в ходе визита в Вильнюс глава Франции отметил, что РФ должна предоставить объяснения в связи с отравлением Навального, а затем на ее действия последует и реакция международного сообщества.

"Это попытка убить – агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера, с российским веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений и тогда должны быть приняты решения", – заявил Макрон.

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