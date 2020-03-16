В Париж ввели тяжелую технику: Макрон объявил "войну" коронавирусу и пошел на жесткие меры

В связи с распространением коронавируса COVID-19 Франция вводит беспрецедентные меры, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

Об этом 16 марта сообщил президент страны Эммануэль Макрон в телеобращении к народу. За четыре последних дня он выступил перед гражданами уже два раза. Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным каналам страны.

По словам президента Франции, "мы находимся в состоянии войны: не с армией, не с другим государством, но войны санитарной". В целом фразу "мы на войне" он повторил 5 раз в разном контексте.

Эмманюэль Макрон

Уточняется, что перемещение находящихся во Франции людей с полудня вторника, 17 марта, будут серьезно ограничено. Эти меры продлятся по меньшей мере две недели.

"С завтрашнего полудня и по меньшей мере на 15 дней наши перемещения будут самым серьезным образом сокращены. Собрания на улице и семейные встречи больше не разрешены", – сказал глава государства.

Макрон добавил, что такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас "на передовой". Также в отдельных регионах, например в Эльзасе, будут развернуты полевые госпитали.

"Я призываю вас оставаться дома и заботиться о своих близких", – сказал президент.

OBOZREVATEL публикует кадры из столицы Франции Парижа, где была замечена военная техника:

Париж

Париж

Париж

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Париже произошли столкновения и задержания на акции протеста "желтых жилетов", вышедших на улицы вопреки запрету на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!