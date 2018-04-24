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"Майдан" в Никарагуа победил: президент дал заднюю

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения, которая привела к волне массовых протестов, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщает Prensa. он назвал демонстрантов "бандой":

"Это заставляет нас бороться с бандами, чтобы они не продолжали убивать друг друга и нападать на учреждения", - сказал Ортега.

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Он добавил, что власти должны восстановить порядок, чтобы "не допустить хаоса, преступления и грабежей", для чего правительство "будет искать другие способы обеспечения финансовой стабильности пенсионной системы".

Напомним, с 18 апреля в Никарагуа не утихают массовые демонстрации против реформы национальной системы социальной защиты. Реформа предусматривает увеличение взносов работников в фонды социального страхования и применение налога в размере 5% к пенсиям по старости и инвалидности. За время протестов по меньшей мере 25 человек погибли.

Как сообщал "Обозреватель", в Армении митингующие добились отставки правительства.

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