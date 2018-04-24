"Майдан" в Никарагуа победил: президент дал заднюю

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения, которая привела к волне массовых протестов, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщает Prensa. он назвал демонстрантов "бандой":

"Это заставляет нас бороться с бандами, чтобы они не продолжали убивать друг друга и нападать на учреждения", - сказал Ортега.

Он добавил, что власти должны восстановить порядок, чтобы "не допустить хаоса, преступления и грабежей", для чего правительство "будет искать другие способы обеспечения финансовой стабильности пенсионной системы".

Un joven llegó en su carro. Abrió la cajuela y sonó el himno de #Nicaragua. Así reaccionó la gente en Carretera Masaya #SOSInss pic.twitter.com/r0eMQib091 — Wilfredo Miranda Aburto (@PiruloAr) 21 апреля 2018 г.

Напомним, с 18 апреля в Никарагуа не утихают массовые демонстрации против реформы национальной системы социальной защиты. Реформа предусматривает увеличение взносов работников в фонды социального страхования и применение налога в размере 5% к пенсиям по старости и инвалидности. За время протестов по меньшей мере 25 человек погибли.

Как сообщал "Обозреватель", в Армении митингующие добились отставки правительства.