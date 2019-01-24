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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Мадуро даже Москва не примет. Куда бежать? Остается вариант Каддафи

3.8т

По последним данным, которые приходят из Венесуэлы, Николас Мадуро сделал свой выбор и решил испытать судьбу его предшественников, Чаушеску и Каддафи. Несмотря на то, что практически все население страны вышло на улицу с требованием отставки Мадуро и его уже натуральной банды, до нитки ограбившей страну, он решил оставаться до конца. И то сказать, бежать ему некуда. Как это всегда бывает с друзьями Москвы, все соседи такого режима – враги и туда бежать не получится.

Но хуже всего то, что Мадуро набрался московских миллиардных кредитов и теперь даже в Москву не убежишь, поскольку отдавать их нечем. Как водится, деньги уже пристроены в нужное место. Товарищ Янукович прекрасно знает, как это происходит, а товарищ Асад мог бы защитить целую диссертацию, на сей счет.

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Учитывая такой расклад, Мадуро решил изобразить непоколебимую страну и объявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал вывести всех американских дипломатов из страны, в течение 72 часов. Но пикантность ситуации заключается в том, что не легитимность выборов президента Венесуэлы, а значит и Мадуро как президента, способного отдавать такие распоряжения, зафиксирована практически всеми американскими государствами, в том числе и США. А раз так, то его посылы в сторону Вашингтона, имеют такую же ценность, как и клятвы любого мошенника или бандита.

Но дело не только в этом. Мадуро упустил момент, когда самопровозглашенный временный президент Венесуэлы, стал получать поддержку руководства американских стран и международных американских организаций, в том числе и США. Так что на тот момент, когда Мадуро обрушился с угрозами в адрес США, там уже четко артикулировали, что с государством Венесуэла, они ведут диалог с временным президентом Хуаном Гуайдо и готовы предпринимать соответствующие шаги, по согласованию именно с ним.

Мадуро даже Москва не примет. Куда бежать? Остается вариант Каддафи

Мало того, представитель Белого Дома прямо предупредил Мадуро и его приспешников о том, что любая эскалация насилия, допущенная силовыми структурами, остающимися верными Мадуро, может вызвать адекватную реакцию силового же характера, со стороны США и других американских стран – соседей Венесуэлы. То есть де-факто, Вашингтон отказал Мадуро в осуществлении его полномочий, в частности – в инициации разрыва дипломатических отношений и предупредил о последствиях, если тот решит побряцать оружием.

Для венесуэльских силовиков это – очень важный звоночек. Мадуро только что получил черную метку и теперь им самим решать, разделять ли участь того, на кого повесят всех собак или вовремя отойти в сторону и дать тому рухнуть. Неизбежность этого уже очевидна. Теперь остался вопрос лишь в том, насколько громко упадет этот шкаф. Если будет пролита кровь, то фонари Каракаса украсят не только тушки Мадуро и его ближайших соратников, а возможно и родственников, но и тех, кто активно принимал участие в насилии.

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Одно понятно, масштаб протестов смыл остатки легитимности режима Мадуро в унитаз и тем более показательно то, кто его поддерживает уже в режиме полной катастрофы и просто всенародного восстания. Это уже говорит не так о самом Мадуро, как о его "поддержантах".

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Автор
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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Виктор ЯнуковичНиколас МадуроВладимир Путин
Место
Венесуэла
Тег
Россия
Источник
Источник:defence-line.org
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Мокшания, опять маДУРАваш!
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Слава маДУРЕ!!!
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
лечись,лечись,гандурас-колорадов ,ШАКАЛ, в схрон,СУКА , в схрон ШАЛАВА ! и не надо ГАДИТЬ !
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Povalyaev Vladimir, куда смотрят санитары?пациент совсем плохой.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Povalyaev Vladimir,брысь в будку,Шариков!
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