Люди вылетали из окон: в Канаде двухэтажный автобус протаранил остановку, есть жертвы

В канадской столице Оттаве двухэтажный автобус на полном ходу протаранил остановку.

В результате три человека погибли, 23 пострадали, 14 из них доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает CTV News. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Часть второго этажа буквально срезало навесом над остановкой. Женщина-водитель арестована и дает показания следователям.

Отмечается, что двое из погибших находились в автобусе, один — на остановке. От удара несколько пассажиров вылетели через лобовое стекло. По данным транспортных чиновников, в автобусе могло быть не меньше 90 человек.

Водитель перед столкновением предупредила: "Держитесь, будет авария и плохая, придется провести здесь некоторое время".

Причиной ДТП, по предварительным данным, могла стать гололедица.

Breaking news: new video from scene of bus crash latest from ⁦@CTVChristina⁩ coming up in minutes ⁦@ctvottawa⁩ pic.twitter.com/LSzcUimT2u