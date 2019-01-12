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Люди вылетали из окон: в Канаде двухэтажный автобус протаранил остановку, есть жертвы

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В канадской столице Оттаве двухэтажный автобус на полном ходу протаранил остановку.

В результате три человека погибли, 23 пострадали, 14 из них доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает CTV News. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Часть второго этажа буквально срезало навесом над остановкой. Женщина-водитель арестована и дает показания следователям.

Новости
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В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

Отмечается, что двое из погибших находились в автобусе, один — на остановке. От удара несколько пассажиров вылетели через лобовое стекло. По данным транспортных чиновников, в автобусе могло быть не меньше 90 человек.

Водитель перед столкновением предупредила: "Держитесь, будет авария и плохая, придется провести здесь некоторое время".

Причиной ДТП, по предварительным данным, могла стать гололедица.

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

В Канаде двухэтажный автобус на ходу протаранил остановку

CTV News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии 21 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения от сильного удара вагон сошел с рельсов.

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Место
Канада
Тег
ДТП
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