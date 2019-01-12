Люди вылетали из окон: в Канаде двухэтажный автобус протаранил остановку, есть жертвы

В канадской столице Оттаве двухэтажный автобус на полном ходу протаранил остановку.

В результате три человека погибли, 23 пострадали, 14 из них доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает CTV News. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Часть второго этажа буквально срезало навесом над остановкой. Женщина-водитель арестована и дает показания следователям.

Новости На трассе в Запорожской области перевернулся автобус с пассажирами

Отмечается, что двое из погибших находились в автобусе, один — на остановке. От удара несколько пассажиров вылетели через лобовое стекло. По данным транспортных чиновников, в автобусе могло быть не меньше 90 человек.

Водитель перед столкновением предупредила: "Держитесь, будет авария и плохая, придется провести здесь некоторое время".

Причиной ДТП, по предварительным данным, могла стать гололедица.

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

Breaking news: new video from scene of bus crash latest from ⁦@CTVChristina⁩ coming up in minutes ⁦@ctvottawa⁩ pic.twitter.com/LSzcUimT2u — Graham Richardson (@grahamctv) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии 21 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения от сильного удара вагон сошел с рельсов.

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