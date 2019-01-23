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''Люди третьего сорта!'' Пропагандист Путина ополчился против украинцев

2.1тЧитать материал на украинском

Путинский пропагандист, российский политолог Дмитрий Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта.

Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию и "Новороссию". Оскорбительный имперский спич Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я как утверждал много лет, так утверждаю, что то, что западнее Збруча, очень трудно относить к нашему народу. Потому что нужно точно понимать, что происходило с этими людьми. Во-первых, они были столетиями людьми второго-третьего и вообще никакого сорта внутри австро-венгерской, а потом польской националистической диктатуры 30-х годов. Они веками воспитывались как те, кого не считали за людей там. И поэтому все, что с ними сейчас происходит, это сильная отдача всего этого процесса. Они очень хотят теперь собственной власти", — высказался рупор Кремля.

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

"Википедия"

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Куликов также озвучил фейк о том, что в Украине якобы активно пропагандируется концепция "образцового украинца", схожая с арийской идеологией нацизма. По его словам, в этой теории идеальными являются только жители Галичины, а всех остальных пытаются подгонять под нее.

"Что это за образец? Это почитатель Петлюры, Бандеры, Шухевича. Это тот, кто ненавидит ж*да и москаля. Потому что представить себе, что житель "Малороссии", центральной Украины, не говоря уже о жителе "Новороссии", юго-западных регионов Украины, чтобы там на общественно-социальном уровне была идеология "Вбий ж*да або москаля", невозможно! А для Галичины это естественный культурный определитель. И ты должен сказать: "Да, я готов убить ж*да или москаля только потому, что он ж*д или москаль". Тогда ты будешь справжним украинцем!" — завершил свое лживое выступление Куликов, пытаясь выставить Украину как страну, в которой процветает нацизм, расизм и нетерпимость к другим нациям.

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Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Скриншот видео

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Я почему-то думаю, что сегодня у жителя Мариуполя побольше желания "убить москаля", чем у жителя Львова. Байки рассчитаны на российских дурачков.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всё правильно сказал. Да так Весьмир считает.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)а разве это...не так??
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2 из 4 ответов | показать все
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Xoзяин Xoxлов,свинособака,сало уже наростил,пора тебя на убой вести.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Andreevski Andrey, нет конечно. На самом деле хохлы это брак подлежащий утилизации.
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