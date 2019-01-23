''Люди третьего сорта!'' Пропагандист Путина ополчился против украинцев

Путинский пропагандист, российский политолог Дмитрий Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта.

Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию и "Новороссию". Оскорбительный имперский спич Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я как утверждал много лет, так утверждаю, что то, что западнее Збруча, очень трудно относить к нашему народу. Потому что нужно точно понимать, что происходило с этими людьми. Во-первых, они были столетиями людьми второго-третьего и вообще никакого сорта внутри австро-венгерской, а потом польской националистической диктатуры 30-х годов. Они веками воспитывались как те, кого не считали за людей там. И поэтому все, что с ними сейчас происходит, это сильная отдача всего этого процесса. Они очень хотят теперь собственной власти", — высказался рупор Кремля.

Дмитрий Куликов "Википедия"

Куликов также озвучил фейк о том, что в Украине якобы активно пропагандируется концепция "образцового украинца", схожая с арийской идеологией нацизма. По его словам, в этой теории идеальными являются только жители Галичины, а всех остальных пытаются подгонять под нее.

"Что это за образец? Это почитатель Петлюры, Бандеры, Шухевича. Это тот, кто ненавидит ж*да и москаля. Потому что представить себе, что житель "Малороссии", центральной Украины, не говоря уже о жителе "Новороссии", юго-западных регионов Украины, чтобы там на общественно-социальном уровне была идеология "Вбий ж*да або москаля", невозможно! А для Галичины это естественный культурный определитель. И ты должен сказать: "Да, я готов убить ж*да или москаля только потому, что он ж*д или москаль". Тогда ты будешь справжним украинцем!" — завершил свое лживое выступление Куликов, пытаясь выставить Украину как страну, в которой процветает нацизм, расизм и нетерпимость к другим нациям.

Дмитрий Куликов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Куликов едко высказался об истории украинцев, нелепо пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди.

Также он заявил, что в обозримом будущем к временно оккупированной части Донбасса якобы присоединятся и другие регионы Украины.

Пропагандист отличился потасовкой с польским политологом Якубом Корейбой. Он запустил в него стеклянным стаканом во время спора об Украине.

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