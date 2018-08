Люди покидают дома: Италию всколыхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части Италии.

Эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 км к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 км к северо-востоку от города Кампобассо, сообщает Геологическая служба США.

Очаг стихии залегал на глубине 12 км. Известно, что возле эпицентра зафиксированы разрушения зданий.

Людям пришлось покинуть свои дома из-за опасности обвала. Они до сих пор еще не вернулись.

🔴 #Breaking #Italy: Strong #earthquake magnitude 5.1 hits southern region of #Molise. Slight damages to the buildings close to the epicenter. Many people are currently outside their homes. No reports of injured.#news #BreakingNews #quake #sismo #panic #live #alarm #ingv #eu pic.twitter.com/XtIlo1p8z9