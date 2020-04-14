Люди на улицах и открытые магазины: Австрия начала оживать после снятия карантина

В Австрии с 14 апреля открыли большинство магазинов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса COVID-19. Австрия стала одной из первых в Евросоюзе, которая ослабила режим изоляции.

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Как пишет DW, открылись магазины одежды, хозяйственных товаров, цветов и прочее. Им разрешили открыться при соблюдении строгих правил санитарных норм.

При этом население обязали носить маски и соблюдать дистанцию даже во время поездок в общественном транспорте.

Карантин в Австрии

Кроме того сотрудники магазина должны регулировать количество посетителей внутри. Из-за этого перед некоторыми магазинами образовались длинные очереди.

Отмечается, что благодаря ослаблению ограничительных мер должны открыться около 80% магазинов, в частности, только столице в Вене 4500 магазинов. Если владелец не будет соблюдать меры правила карантина, то им грозит штраф до 3600 евро.

Карантин в Австрии

Карантин в Австрии

Карантин в Австрии

Карантин в Австрии

Карантин в Австрии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 14 апреля ослабили карантин из-за коронавируса, который объявили в стране 9 марта. Власти открыли магазины по продаже книг, канцтоваров и детской одежды.

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