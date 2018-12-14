Украинская армия уверено интегрируется в структуру НАТО

Вчера президент вернулся из Брюсселя не с пустыми руками, но с достижениями, часть из которых можно ощутить прямо сейчас, а часть – чуть позже. Из того, что позже – начался таки мощный процесс, который Москве уже точно выйдет боком. Тут уже дело не только и не столько в санкциях, а в том, что тандему США-Украина удалось скорректировать курс унылой калоши под названием "Европа" и теперь пошли мелкие, но структурные изменения всего, что связано с отношениями со взбесившейся бензоколонкой.

Похоже на то, что любителям похрустеть кормом с руки Путина уже нечем крыть. Если бы плешивый идиот вел себя более или менее пристойно, то ситуация была бы иной, но в конце ноября Путин собственноручно спустил "гибрид" в унитаз и теперь прямо топить за него становится уж слишком не по фен-шую. В Европе очень любят левые деньги, но при этом не должна разрушаться общая экибана. Путин оказался хоть и сладким пряником для многих европейских деятелей, но слишком упоротым, а потому – опасным.

Дело даже не в том, что он вляпался в открытый беспредел под Керчью, а в том, что его неадекватность прогрессирует, и завтра он может выкинуть что-то, после чего с цепей спустят спецслужбы, которые начнут выгребать его фан-группу просто пачками, и тогда полоса "Маккартизма" может показаться мультиком Уолта Диснея про собаку с длинными ушами. Все же, менталитет в Европе несколько иной, и даже негромкая команда "Шухер" там воспринимается серьезно. Самое смешное, что карта может лечь так, что во власть в Германии, Италии, Франции или другой стране, где путинские эмиссары хорошо "вмазали" местные элиты может прийти человек или сила, которая сделает себе просто бешеную популярность на том, что начнет выковыривать российскую агентуру из всех властных закоулков.

Это – беспроигрышная схема, поскольку на происки этой дряни можно списать все, что угодно. Тот, кто возьмется за это – станет национальным героем и непререкаемым авторитетом. Но пока началось общее движение, которое обрастет массой внутренних законодательных и подзаконных актов, которые станут непреодолимым препятствием для привыкших широко шагать российских миллиардеров, их детей, любовниц: холуев, собак и других животных.

Но есть и то, что сработает уже в течение ближайших двух недель. Президентский борт был загружен оборудованием, которое является ядром новых систем шифрования связи, которые развернутся очень быстро и кардинально изменят ключевой элемент управления войсками.

Собственно говоря, наша связь переходит на стандарты НАТО и становится совместимой со связью НАТО в этом ключевом компоненте. Если мы переходим на систему шифрования каналов связи НАТО, то мы уже одной ногой находимся там. Технически, прямо сейчас идет интеграция ВСУ в НАТО. Ведь каналы связи это не только речь или тексты, но и работа датчиков, систем управления, вплоть до целеуказания.

Скажем так, теперь мы сможем получать информацию с различных систем наблюдения, находящихся в распоряжении НАТО, просто в режиме реального времени, а партнеры могут получать нашу информацию зная, что она идет по надежным и защищенным каналам связи, устойчивым к различным неприятностям. Похоже на то, что именно президентским бортом пошло самое ценное оборудование, которое нельзя доверить обычному каналу логистики, а остальное подтянется до конца года.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

Кроме того, прошла информация о том, что ВСУ в этот же срок получат оборудование GPS. Поскольку у каждого на телефоне есть эта система позиционирования, то несколько необычно выглядит именно эта новость. Однако гражданский и военный GPS это – несколько разные системы. Тут дело и в устойчивости от помех и в точности позиционирования. Но самое главное, если уже речь идет об этом оборудовании, то оно нужно только для использования высокоточного оружия, ракет, бомб, артиллерийских боеприпасов и боевых дронов. Это значит, что нам это оборудование уже надо и мы знаем – для чего именно.

Поскольку военный GPS, в частности, обеспечивается и специализированными военными спутниками, то вместе с аппаратурой закрытия каналов связи, по стандартам НАТО, похоже мы получили прямой доступ к коммуникациям НАТО и мы уже практически в нем.

Что тут можно сказать? Никто не верил, что во время войны мы получим ассоциацию, безвиз, что мы сможем получить летальное оружие и автокефалию, что нам могут открыть рынки Европы, Штатов, Канады и других стран, и получается, что нам осталось не верить только в то, что мы вступим в НАТО? Но вот только что мы сделали решительный шаг в Альянс, и похоже, этого никто не заметил, а ведь оно само собой с неба не падает. Просто мы не видим, а часто – не хотим видеть той работы, которая для этого сделана.

Как бы там ни было, но лет через 10-20 все это назовут чудом и будут гадать, каким же образом все это удалось сделать, и что за люди могли это сделать. Потом. Это будет потом. Не сейчас, а пока – просто делаем то, что можем делать и не распускаем сопли. Такое легко не делается. Да что там, такое, так, и в такой срок – никто, кроме нас, никогда не делал и даже не пытался делать!