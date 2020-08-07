МоваЯзык

Топ-темы:

Лукашенко попросился в доноры крови для оппозиционеров

Дарья Дурова
Мир
1,4 т.
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко попросил записать его в доноры. БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом, сообщил о желании стать донором плазмы крови с антителами для оппозиционеров.

Об этом он сказал во время вручения госнаград медикам, передает "БелТА". Лукашенко обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику, чтобы тот "тоже записал его в этот "золотой фонд", когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей".

"Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле", – заявил президент.

Он добавил, что это "самый простой путь повернуть их в сторону государства" и в сторону самого Лукашенко.

"Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить", – сказал политик, добавив, что его слова – это "такая полушутка-полуправда".

Александр Лукашенко на вручении наград медикам.

Александр Лукашенко на вручении наград медикам. БелТА

Вручение наград медикам.

Вручение наград медикам. БелТА

Александр Лукашенко на вручении наград медикам.

Александр Лукашенко на вручении наград медикам. БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.

БеларусьКоронавирусвирусдонорАлександр Лукашенко
Поделиться в Facebook
  2. Мир