Лукашенко попросился в доноры крови для оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом, сообщил о желании стать донором плазмы крови с антителами для оппозиционеров.

Об этом он сказал во время вручения госнаград медикам, передает "БелТА". Лукашенко обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику, чтобы тот "тоже записал его в этот "золотой фонд", когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей".

"Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле", – заявил президент.

Он добавил, что это "самый простой путь повернуть их в сторону государства" и в сторону самого Лукашенко.

"Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить", – сказал политик, добавив, что его слова – это "такая полушутка-полуправда".

Александр Лукашенко на вручении наград медикам. БелТА

Вручение наград медикам. БелТА

Александр Лукашенко на вручении наград медикам. БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.