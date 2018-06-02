Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния на границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности, а на границе нагнетается силовое противостояние.

Такое заявление он сделал на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы, передает "БелТА".

"Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности", – отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пересечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов. При этом, страна находится на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию.

Александр Лукашенко

Он также добавил, что именно пограничникам хорошо известно, что такое мир и спокойствие на родной земле.

"К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах планеты. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе", — отметил он.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что непростая международная обстановка и опасность терактов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничников.

"Для повышения боеспособности и мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко призвал Россию определиться с форматом на границе, отметив, что Беларусь готова ввести контроль, если РФ ее закроет.