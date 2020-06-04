Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства, а также обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации в стране.

Комментируя длинные очереди людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты, Лукашенко заявил, что его конкуренты организовывают "малые и большие карусели", пишет белорусская служба Радио Свобода.

"Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих, бедолаги, которые всегда под плеткой ходили", – заявил Лукашенко.

Лукашенко обвинил оппозицию в "каруселях" при сборе подписей

Политик заявил, что никому не отдаст страну, чтобы ее "не порвали на куски".

"Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете – запомнили это. В этой стране моя жизнь. И многих из вас", – продолжил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гродно задержали блогера Сергея Тихановского и его сторонников, в частности, на предвыборном пикете 29 мая во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. Из-за это в разных городах Беларуси вспыхнули протесты.

Отметим, что очередные выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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