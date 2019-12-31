Лукашенко внезапно провел сделку с Россией: о чем договорились

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о поставках углеводородов из РФ без соответствующих контрактов.

Об этом сообщили телеканалу "Звезда" в пресс-службе белорусского лидера. Между тем поставки российской нефти продолжатся, отмечает СМИ.

По данным авторов публикации, Лукашенко в телефонной беседе с Медведевым договорился об организации конкретной работы по поставкам. При этом он также обсудил графики и компании, которые будут поставлять нефть в Беларусь с министром энергетики России Александром Новаком, отмечают в пресс-службе.

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