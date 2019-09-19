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19 сентября • обновлено в 14:13
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Лукашенко сделал громкое заявление о смене власти в Беларуси

4.6т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к "транзиту власти" в стране.

Об этом он сказал на совещании по вопросам работы экономики, передает "РИА Новости" По словам Лукашенко, его дети не немерены заниматься политикой.

"Как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…" Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Мои дети не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения, — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

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Он добавил, что если его не слышат вице-премьеры и министры, то им лучше "собирать портфели и уходить сразу".

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил выборы в нижнюю палату парламента на 17 ноября, в верхнюю – на 7 ноября 2019 года.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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70rus xxx
70rus xxx
Кроме "громкого" заголовка,ничего громкого в статье не нашел.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
О каких детях может идти речь если слив происходит русне с раздвинутыми булками?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ПНХ ПТН, Cвiiдомо MAHДАйнутое бидло не только слило Украину, оно её ПPOCРAЛО!!!
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