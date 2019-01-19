''Лукашенко просится на Запад'': стали известны детали создания Союзного государства

Глава Беларуси Александр Лукашенко прекрасно понимает, что Россия планирует поглотить его страну не только экономически, но и политически. Поэтому он пытается заручиться поддержкой Запада.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она напомнила, что с приближением 2024 года Путин все решительнее пытается удержаться у власти и именно для этого создает Союзное государство.

"Лукашенко уже смотрит на Запад и всячески им машет рукой: "Я здесь, сделайте с нами что-нибудь, а то мы тут последний рубеж перед тоталитарным монстром и вам лучше, чтобы я был с вами, а не с Россией", – добавила Курносова.

Так называемые республики Л/ДНР же, по мнению оппозиционерки, не входят в планы по Союзному государству. На сегодняшний день Россия просто не знает, куда пристроить ОРДЛО.

Александр Лукашенко

"После того, как Захарченко убили, они пытаются взять ситуацию в большей степени под свой контроль. Но включить Донбасс в состав России – это невозможно. И дело даже не в международной ситуации, а в том, что это абсолютно бандитская территория, которая свой способ решения вопросов с помощью оружия будет переносить и в другие регионы РФ", – подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.

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