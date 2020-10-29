Лукашенко призвал Киев не вмешиваться в дела Беларуси и пригрозил Польше и Литве

Александр Лукашенко призвал Киев не вмешиваться в дела Беларуси, а Польше и Литве пригрозил "ответом" в случае их потенциальной военной интервенции.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БЕЛТА". Заявление нелегитимный президент страны сделал 29 октября во время заседания по кадровым вопросам.

Он решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео.

"Я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украина... Это даже не обсуждается, им не до этого... а вот поляки и литовцы, в основном поляки, там литовцы – армии нет... ну, мы будем отвечать", – сказал Лукашенко.

Он также обвинил Польшу в посягательствах на Беларусь и подчеркнул, что в случае опасности официальный Минск будет противостоять Варшаве.

"Полякам нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится", – добавил Лукашенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Лукашенко в разгар протестов 29 октября назначил новым министром внутренних дел Ивана Кубракова. Ранее тот занимал пост начальника Главного управления внутренних дел Минска.