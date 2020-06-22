Первоочередной задачей армии Беларуси в сложившейся обстановке является защита суверенитета и обеспечение безопасности государства.

Как пишет "Белта", об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства", – сказал он.

По словам Лукашенко, белорусы не должны "опять пойти под плетку и надеть лапти".

"Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования президента РФ Владимира Путина.