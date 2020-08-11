Лукашенко придушит протесты, Майдана не будет, – белорусский аналитик

Волна протестов в Беларуси, скорее всего, будет подавлена властями и вряд ли это противостояние сможет повторить судьбу украинского Майдана.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал политический обозреватель родом из Беларуси Игорь Тышкевич, комментируя масштабные протесты из-за результатов президентских выборов, на которых по официальным данным в шестой раз победил Александр Лукашенко.

"Эта волна протестов, скорее всего, будет придушена, если не разрастется. В основном протестует городской средний класс, но того очень мало, чтобы одержать победу. Если протесты не поддержат другие социальные группы, через 2-3 недели они будут подавлены властью. Беларусь – не Украина, там протестуют по-другому, поэтому ожидать такого противостояния как Майдан в Украине, там не стоит", – предположил Тышкевич.

По его словам, после репрессий в Беларуси наступит период оттепли, а через год, при таком сценарии, там попытаются создать демократический заповедник, симулируя демократические процессы.

"Власть попытается снять напряжение и вписать средний класс в систему политической коммуникации в обществе. Если же этого не произойдет, тогда возможен вариант долгого противостояния и вмешательство внешних политических игроков", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов после выборов президента началась общенациональная забастовка.