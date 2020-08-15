Лукашенко поговорил с Путиным о 'майдане' в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лидеры стран обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране. В ходе совещания, Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с "победой" на выборах.

Напомним, что ЦИК Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно официальным данным за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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