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Лукашенко откровенно рассказал, какой Путин на самом деле

Дарья Дурова
Мир
1,3 т.

  • Глава Беларуси рассказал о чертах, которые он ценит в Путине и которые ему не нравятся

  • Он также рассказал об их первом знакомстве

  • Лукашенко назвал Путина "старшим братом"

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у главы России Владимира Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.

Об этом Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста. Президент Беларуси считает, что последние полгода в РФ происходит "барахтанье", "Путин обещает, а правительство делает по-другому".

Гордон спросил у Лукашенко, почему Борис Ельцин выбрал в преемники Путина. Глава Беларуси ответил, что понимает причину, но отвечать не будет. Однако, Лукашенко сказал, что Ельцин "сокрушался и жалел" об этом.

"Это у него было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, что Ельцин – честолюбивый человек, а Путин тоже не подарок", – заявил президент.

Лукашенко рассказал, что познакомился с нынешним российским лидером во время официального визита в Санкт-Петербург. В городе его встречал Путин. Лукашенко признался, что не слишком отчетливо помнит этот момент, а о первой встрече ему напомнил сам Путин.

"Когда я его встретил первый раз президентом это был скорее воспитанный агент КГБ", – добавил глава Беларуси.

На вопрос о том, осталось ли у Путина что-то человеческое, Лукашенко ответил, что он человек, но своеобразный. "Он не похож на других. Мне не нравится в нем главная черта, но для политика это супер – он никому не доверяет", – рассказал президент. "У меня этого не хватает", – добавил он.

Лукашенко отметил, что российский лидер "любит все человеческие "прелести" – и заниматься спортом, и "выпить бокал вина" в компании. "Но это скрытно, не так, как у меня", – сказал Лукашенко.

Он также назвал Путина "своим старшим братом". "Не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие, а, действительно, и по возрасту и по весу – старший брат", – сказал беларусский лидер. Он добавил, что "старший брат должен младшего поддерживать".

Скрин записи интервью

Скрин записи интервью

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко признался, что его сын Николай является оппозиционером по отношению к власти.

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