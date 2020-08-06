Лукашенко откровенно рассказал, какой Путин на самом деле

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у главы России Владимира Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.

Об этом Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста. Президент Беларуси считает, что последние полгода в РФ происходит "барахтанье", "Путин обещает, а правительство делает по-другому".

Гордон спросил у Лукашенко, почему Борис Ельцин выбрал в преемники Путина. Глава Беларуси ответил, что понимает причину, но отвечать не будет. Однако, Лукашенко сказал, что Ельцин "сокрушался и жалел" об этом.

"Это у него было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, что Ельцин – честолюбивый человек, а Путин тоже не подарок", – заявил президент.

Лукашенко рассказал, что познакомился с нынешним российским лидером во время официального визита в Санкт-Петербург. В городе его встречал Путин. Лукашенко признался, что не слишком отчетливо помнит этот момент, а о первой встрече ему напомнил сам Путин.

"Когда я его встретил первый раз президентом это был скорее воспитанный агент КГБ", – добавил глава Беларуси.

На вопрос о том, осталось ли у Путина что-то человеческое, Лукашенко ответил, что он человек, но своеобразный. "Он не похож на других. Мне не нравится в нем главная черта, но для политика это супер – он никому не доверяет", – рассказал президент. "У меня этого не хватает", – добавил он.

Лукашенко отметил, что российский лидер "любит все человеческие "прелести" – и заниматься спортом, и "выпить бокал вина" в компании. "Но это скрытно, не так, как у меня", – сказал Лукашенко.

Он также назвал Путина "своим старшим братом". "Не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие, а, действительно, и по возрасту и по весу – старший брат", – сказал беларусский лидер. Он добавил, что "старший брат должен младшего поддерживать".

Скрин записи интервью

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко признался, что его сын Николай является оппозиционером по отношению к власти.