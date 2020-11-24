Лукашенко подсказал "единственный путь" отстранения его от власти

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его может отстранить от власти "только белорусский народ".

Об этом политик сказал 24 ноября в ходе церемонии вручения ему верительных грамот, передает его сайт. Пресс-служба Лукашенко похвасталась грамотами от послов Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Самопровозглашенный президент, который игнорирует массовые протесты в стране, где граждан разгоняют силой, утверждает, что "только народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

"Важно, чтобы было услышано мнение каждого", – также заявил он.

Лукашенко считает, что в последнее время западные страны "очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя".

"Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов).

В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", – заявил политик.

Он назвал это простым ответом "на все вопросы, которые будоражат головы западных дипломатов, а также наших беглых".

Кроме того, политик высказался о санкциях, введенных после фальсификации результатов выборов президента Беларуси. Он пригрозил западным странам жестким ответом.

"Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой", – сказал государственный деятель.

Напомним, большинство стран мира не признали легитимность Александра Лукашенко как президента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что не допустит транзита власти.