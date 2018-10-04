Владимир Путин о деле Скрипалей: "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей у вас там. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?"

Да уж, Путин вчера наговорил много бреда про Скрипалей. И это понятно: такой провал, в том числе - его личный. Но вот эти слова - за гранью. Даже Шариков в очистке душил не людей. А в представлении Путина очистка уничтожает именно "неполноценных" людей.

Лучше бы он молчал...