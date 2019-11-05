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5 ноября • обновлено в 11:34
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Ликвидация главаря ИГИЛ: в Сирии задержали важного свидетеля. Фото

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В Сирии в городе Азаз турецкие военные задержали сестру погибшего главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Вместе с 65-летней Расмией Авад были задержаны ее муж, невестка и пятеро детей. На данный момент их допрашивают турецкие силовики, передает Reuters.

"Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", – сообщил турецкий чиновник.

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Директор по связям президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что задержание женщины является свидетельством решимости Турции бороться с Исламским государством.

"Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших контртеррористических операций", – заявил он.

Расмия Авад

Расмия Авад

Reuters

Невестка Расмии Авад

Невестка Расмии Авад

Reuters

Муж Расмии Авад

Муж Расмии Авад

Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

Позже Трамп заявил, что в Сирии американские военнослужащие ликвидировали еще одного террориста ИГИЛ.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
мировой терроризм ИГИЛ
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