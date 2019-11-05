Ликвидация главаря ИГИЛ: в Сирии задержали важного свидетеля. Фото

В Сирии в городе Азаз турецкие военные задержали сестру погибшего главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
Вместе с 65-летней Расмией Авад были задержаны ее муж, невестка и пятеро детей. На данный момент их допрашивают турецкие силовики, передает Reuters.
"Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", – сообщил турецкий чиновник.
Директор по связям президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что задержание женщины является свидетельством решимости Турции бороться с Исламским государством.
"Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших контртеррористических операций", – заявил он.
Расмия Авад
Reuters
Невестка Расмии Авад
Reuters
Муж Расмии Авад
Reuters
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
Позже Трамп заявил, что в Сирии американские военнослужащие ликвидировали еще одного террориста ИГИЛ.
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