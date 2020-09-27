Лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями о боях в Карабахе

В Азербайджане заявили, что намерены покончить с проблемой в Нагорном Карабахе. При этом в Армении рассмотрят вопрос признания независимости Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку не согласится на ее половинчатое решение конфликта, передает "Интерфакс".

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", – отметил он.

Алиев добавил, что он не допустит создания второго "армянского государства" на азербайджанской земле.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание независимости Нагорного Карабаха находится в повестке правительства, передает ТАСС.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха – Ред.), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", – сказал он.

Также он призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию".

"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", – подчеркнул Пашинян.

По его словам, "авторитарный режим Алиева вновь объявил войну армянскому народу".

"Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны "Республики Арцах" (армянское название Нагорного Карабаха – Ред.) по всем направлениям", – сообщил премьер-министр Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.