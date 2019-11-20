Лично не требовал: Волкер прояснил свою роль в скандале с Зеленским и Трампом

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил, что он лично никогда не требовал от украинских властей проводить расследование против оппонента Дональда Трампа на выборах президента Джо Байдена.

Такие слова прозвучали во время слушаний относительно импичмента президента Трампа, сообщает "Укринформ". По его словам, он никогда не принимал участия в обсуждениии подобных вопросов с официальным Киевом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями", – сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы "трех амиго", которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.

"Я никогда не слышал о любом назначении президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре текущего года состоялись закрытые беседы Волкера с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведки и наблюдения. Дипломат дал показания добровольно.

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