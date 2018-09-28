Личная обида Чепиги: в деле Скрипалей появилась новая ниточка

Полковник Главного разведывательного управления РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) мог лично знать экс-шпиона Сергея Скрипаля и испытывать к нему чувство жажды мести.

Об этом пишет The Times. Так, как выяснилось, Чепига в свое время участвовал в Чеченской войне. Позже именно от Скрипаля британская разведка получила целый список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне.

В связи с этим авторы публикации допускают, что в отравлении могла играть огромную роль личная расправа.

Анатолий Чепига

"Фактически карьерный путь и опыт полковника Чепиги настолько точно отражает путь полковника Скрипаля, что возникает новый вариант объяснения: Чепига мог лично знать человека, которого его отправили убить", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом выяснили личность третьего подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.