Главная Новости
7 марта • обновлено в 00:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Летом коронавирус не перестанет распространяться - ВОЗ

1.5т
Читать материал на украинском

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что летняя пора года не замедлит распространение коронавируса COVID-2019.

С таким заявлением 6 марта выступил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает "Интерфакс-Украина". О том, что жара может стать союзником в борьбе с вирусом говорил итальянский профессор.

Жара не поможет: в ВОЗ развенчали надежду на спасение от коронавируса

"Нам пока не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – сказал Райан на пресс-конференции.

Он назвал "ложной надеждой" предположение о том, что COVID-2019 просто исчезнет летом.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, совет Европейского Союза по здравоохранению констатировал, что ситуация с коронавирусом ухудшается и его распространение будет еще более масштабным.

Тем временем количество зараженных смертельным вирусом превысило 100 тысяч человек по всему миру.

Напомним, профессор кафедры глобального здравоохранения в Римском католическом университете Стефано Велла заявил, что жара может стать решением проблемы с коронавирусом. Он привел в пример Африку, где случаи заболевания не являются тревожной тенденцией.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги