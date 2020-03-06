Жара не поможет: в ВОЗ развенчали надежду на спасение от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что летняя пора года не замедлит распространение коронавируса COVID-2019.

С таким заявлением 6 марта выступил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает "Интерфакс-Украина". О том, что жара может стать союзником в борьбе с вирусом говорил итальянский профессор.

"Нам пока не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – сказал Райан на пресс-конференции.

Он назвал "ложной надеждой" предположение о том, что COVID-2019 просто исчезнет летом.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, совет Европейского Союза по здравоохранению констатировал, что ситуация с коронавирусом ухудшается и его распространение будет еще более масштабным.

Тем временем количество зараженных смертельным вирусом превысило 100 тысяч человек по всему миру.

Напомним, профессор кафедры глобального здравоохранения в Римском католическом университете Стефано Велла заявил, что жара может стать решением проблемы с коронавирусом. Он привел в пример Африку, где случаи заболевания не являются тревожной тенденцией.

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