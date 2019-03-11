Летели на саммит: появились новые данные о жертвах авикатастрофы в Африке

В результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта погибли 19 сотрудников Организации Объединенный Наций.

Об этом сообщает Центр новостей ООН. Так, шестеро жертв работали во Всемирной продовольственной программе, шестеро – сотрудники офиса в Найроби, по двое трудились в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека и в Международном союзе электросвязи.

Также погибли по одному сотруднику Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международной организации миграции в Южном Судане, Всемирного банка, миссии ООН в Сомали.

Ethiopian Airlines / Facebook

Сотрудники ООН летели на саммит Ассамблеи программы ООН по окружающей среде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта в Эфиопии, было трое россиян, одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма.

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