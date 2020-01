Кyiv not Кiev! Влиятельное американское СМИ опозорилось из-за Украины

Влиятельное американское издание "New York Daily News" опозорилось, написав название столицы Украины с ошибкой. На обложке красовалось название на российский манер "Kiev", вместо "Kyiv".

Соответствующий анонс издание опубликовало также в своем Twitter, разместив обложку журнала.

"Цыпленок по-киевски. Митч отказывается сдвинуться с места свидетелей, несмотря на бомбардировку Болтона во вторник", – продублировали в подписи к посту заголовки на ней.

Chicken Kiev 🐔🍗

Mitch refuses to budge on witnesses despite Bolton's Ukraine bombshell



Tuesday's front page: https://t.co/fqqBWSkI2Y pic.twitter.com/5pak4WsG4x