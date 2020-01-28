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28 января • обновлено в 23:30
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Кyiv not Кiev! Влиятельное американское СМИ опозорилось из-за Украины

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Влиятельное американское издание "New York Daily News" опозорилось, написав название столицы Украины с ошибкой. На обложке красовалось название на российский манер "Kiev", вместо "Kyiv".

Соответствующий анонс издание опубликовало также в своем Twitter, разместив обложку журнала.

"Цыпленок по-киевски. Митч отказывается сдвинуться с места свидетелей, несмотря на бомбардировку Болтона во вторник", – продублировали в подписи к посту заголовки на ней.

На обложке "New York Daily News" красовалось название на российский манер "Kiev", вместо "Kyiv".

На обложке "New York Daily News" красовалось название на российский манер "Kiev", вместо "Kyiv".

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне 2019 года в США в международной базе изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". В России такое изменение названия Киева назвали украинизацией.

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Автор
Марина Погорилко
Место
США
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