Культовый Нотр-Дам начал разрушаться: названа причина

В связи с аномальной жарой, накрывшей Францию, в соборе Парижской Богоматери рушатся каменные своды.

Об этом сообщило издание Le Figaro, отметив, что в особенно жаркие дни со здания падали камни.

"Во время периодов особенно высоких температур из каменных сводов собора Парижской Богоматери падали камни, и работы по укреплению здания были срочными мерами, которые проводили под угрозой его обрушения", – заявили в министерстве культуры Франции.

Нотр-Дам 2000.ua

Работы по реставрации здания были приостановлены 25 июля по рекомендации трудовой инспекции из-за опасности загрязнения территории свинцом. Их планируют восстановить в понедельник, 19 августа.

"Рекомендации инспекции труда уже в значительной степени учтены заказчиком и будут учтены в ходе всей работы по консервации и реставрации собора", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, который разрушил существенную часть уникальной памятки. Мир был шокирован этим событием.

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