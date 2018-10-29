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ПолитикаЭкономика

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Куда может сбежать Путин: названа страна-спаситель

5.2тЧитать материал на украинском

В случае смены власти и необходимости бежать президента России Владимира Путина и его окружение сможет принять Китай.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Он считает, что там Путину предоставят политическое "укрытие" и не выдадут новым властям.

"Китай стратегически, безусловно, для Путина является самой важной страной в мире по одному параметру, почему-то никто о нем не вспоминает - это единственная страна с достаточно устойчивым политическим режимом, которая обладает потенциалом в случае смены власти в России не выдать Путина и компанию новым российским властям", - сказал Жаворонков.

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"Янукович, вы помните, как бежал из Украины, бумажки подписывал с предложением ввести войска. Куда в случае чего люди побегут? Европа их выдаст обратно новым властям. В Венесуэлу, в Иран? Эти режимы сами по себе нестабильны, никто не поручится, что там будет через 5-10 лет", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Польша запаниковала из-за РФ и обратилась в НАТО. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что "имперские амбиции России очевидны".

Персоны
Владимир ПутинСергей Жаворонков
Место
Китай
Объекты
Россияполитика
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
в ГОНДУРАС ! Там живут ГОНДОНЫ мира !
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Шур Григорий
Шур Григорий
Задумайтесь - куда вам бежать ... Венгры вас не примут, беларусам вы нахрен не нужны, в Россию - нормальных, и только своих, Пшеки - только в сезон, когда яблоки и клубника, цыган румынских и без вас в Европе хватает, Чехи, Словаки? Там уже все унитазы "забиты" ... Азербайжанцам вы до сих пор (по предоплате) четыре Ан-158 не поставили, они вас только помидорами по самое "ну не хочу" впихнут невпихуемое, сами знаете куда - арбузов хватит таких же красных хватит до весны. Грузины? Ну только если виноград топтать, если ноги помоете. А! Прибалты есть ... Есть-есть надежда. В Германии и Франции своих "уродов" арабских хватает ... Веселуха? Давайте лепите еще одну рэволюцу достоинства, Путин вам поп-корн обеспечил ...
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Шур Григорий, Хуесос кацапский, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная российская гомосятина !
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pompadur marselina
pompadur marselina
Не, вот не надо соскакивать с темы! В настоящий момент времени разбегаются в разные стороны, как тараканы от дихлофоса- только жители древнего укропстана. А побежит Путин или нет, знает только Аллах Всемогущий и бабки во дворе.
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
pompadur marselina, Хуесос кацапский, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная российская гомосятина !
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