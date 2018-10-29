Куда может сбежать Путин: названа страна-спаситель

В случае смены власти и необходимости бежать президента России Владимира Путина и его окружение сможет принять Китай.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Он считает, что там Путину предоставят политическое "укрытие" и не выдадут новым властям.

"Китай стратегически, безусловно, для Путина является самой важной страной в мире по одному параметру, почему-то никто о нем не вспоминает - это единственная страна с достаточно устойчивым политическим режимом, которая обладает потенциалом в случае смены власти в России не выдать Путина и компанию новым российским властям", - сказал Жаворонков.

"Янукович, вы помните, как бежал из Украины, бумажки подписывал с предложением ввести войска. Куда в случае чего люди побегут? Европа их выдаст обратно новым властям. В Венесуэлу, в Иран? Эти режимы сами по себе нестабильны, никто не поручится, что там будет через 5-10 лет", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Польша запаниковала из-за РФ и обратилась в НАТО. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что "имперские амбиции России очевидны".