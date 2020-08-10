Кто и как уже поздравил Лукашенко с победой на выборах

Мировые лидеры некоторых стран уже поздравили действующего главу Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Президент РФ Владимир Путин был одним из первых, кто отправил Лукашенко поздравительное сообщение. Глава Кремля указал, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений для обеих стран, а также углубленное сотрудничество в рамках Союзного государства. Также Путин пожелал и дальше наращивать военно-политические связи в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – отметил Путин.

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Лукашенко по телефону.

"Президент Алиев позвонил Лукашенко и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в работе на благо белорусского народа и развития страны. Лукашенко поблагодарил Алиева за внимание и поздравления", – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Лидер Китая Си Цзиньпин также присоединился к поздравлениям Лукашенко.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", – передало слова главы КНР "Белта".

Еще президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – сообщила его пресс-служба.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Лукашенко с победой на выборах. Он отметил, что высокая явка избирателей и результаты голосования продемонстрировали доверие народа к действующему главе государства.

Слова поздравления также выразил президент Молдавии Игорь Додон, пожелав ему успехов в реализации поставленных целей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Лукашенко с "убедительной победой" на выборах.

"Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!.. Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси!" – сказано в Телеграм-канале Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия.