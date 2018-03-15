Крымский мост будет стоять или упадет: в РФ озвучили сомнения

Поскольку строительством Крымского моста заняты структуры, не вызывающие доверия, утверждать, что он будет сооружен и прослужит долго, нельзя.

Тем не менее, если мост будет стоять, после возвращения Крыма в состав Украины и восстановления дружественных отношений между двумя странами он сослужит добрую службу, - сказал "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"У меня нет никаких оснований говорить о том, будет он стоять или упадет. Но если мост будет стоять, то, в конечном счете, он, конечно, себя оправдает, просто потому что коммуникация – это вещь хорошая. И когда Крым вернется в состав Украины, мост все равно будет стоять. Будут нормальные отношения с Россией – и это прекрасно", - убежден политик.

"Надеюсь, мы как-нибудь придумаем, как нивелировать экологический ущерб от этого моста", - добавил он.

В то же время Гозман обратил внимание на тот факт, что "мост строят структуры господина Роттенберга, а все, что делают эти люди, у меня вызывает глубочайшее недоверие – с точки зрения коррупции и всего прочего".

Оппозиционер также высказался о сугубо технических параметрах моста через Керченский пролив. "19 километров – это, конечно, серьезный мост, но совсем не самый большой в мире. Мне кажется удивительным, что строят всего 4 полосы. Если смотреть на перспективу, то, наверное, нужно делать более масштабную линию".

Новости Путин прошелся по Крымскому мосту и сделал громкое заявление

Как писал "Обозреватель", ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост построен с нарушением технических норм и представляет опасность.