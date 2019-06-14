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"Крым – старая российская территория": экс-канцлер Германии оскандалился заявлением

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Экс-канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер назвал аннексию украинского Крыма Россией "законной".

Как пишет Bild, политик фактически призвал признать это, а также отменить санкции, введенные против РФ за агрессию в Украине.

Скандальное заявление бывший чиновник сделал вечером 13 июня в Бранденбурге, выступая перед бизнесменами в рамках предвыборных мероприятий Социал-демократической партии, членом которой он является.

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"Крым – это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", – сказал Шредер.

Герхард Шредер и Владимир Путин

Герхард Шредер и Владимир Путин

Телеканал 24

По его мнению, "присоединению" Крыма к России можно найти юридическое обоснование. Он также считает, что речь идет не об отделении, а об "одобрении населением", а посему аннексия Крыма якобы не может считаться "агрессивным актом".

"Этот человек все еще говорит за Германию или уже за Москву?" – пишут журналисты Bild. Как отметили они, крымский вопрос политик-бизнесмен защищал "в духе президента России Владимира Путина".

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Шредер добавил, что санкции против России из-за войны в Украине должны быть отменены, а Украина должна выполнить Минские соглашения. Кроме того, косвенно он требовал признания новых границ после военного вторжения в Крым.

Издание отмечает, что Шредер является близким другом главы РФ, годами служившим российским государственным компаниям ("Газпром", "Северный поток", "Роснефть").

"Бывший канцлер часто защищает внешнюю политику России. Перед предпринимателями в Бранденбурге Шредер выступает как представитель Путина как никогда откровенно и выставляет оккупацию украинского полуострова Крым законной", – написал об инциденте немецкий телеканал n-tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шредер резко высказался в защиту газопровода в обход Украины. Он заявил, что основной причиной задержки со строительством российского газопровода "Северного потока-2" является давление США на Данию.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтСанкции против России
Персоны
Герхард ШредерВладимир Путин
Место
Германия
Теги
УкраинаРоссия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Будет ещё время, когда Шрёдер бу дет кричать: "Кёнингсберг - наш!".
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de lik
de lik
Правда есть правда, Крым был и будет в составе России, и это справедливо
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
в Миротворец его, ишь ты чего удумал.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Снова проходил мимо, он уже там)Антонина Дыращенко не дремлет.
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