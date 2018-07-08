Крым и Донбасс научили: Меркель пошла на крайние меры в обороне из-за России

Аннексия Россией Крыма и поддержка террористов на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW. "Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", - подчеркнула она.

Канцлер в частности, уточнила, что после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой террористов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - добавила канцлер.

Warum brauchen wir die @NATO? Kanzlerin #Merkel im Podcast zur Bedeutung der NATO als Garant unserer Sicherheit. Nächste Woche reist sie zum NATO-Rat nach Brüssel. @GermanyNATO #NATOSummit pic.twitter.com/HmLMr3rJcI — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ангела Маркель заявила, что Россия не сможет вернуться в клуб ведущих экономик мира пока не будет прекращена агрессия в отношении Украины.