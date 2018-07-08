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ПолитикаЭкономика

Крым и Донбасс научили: Меркель пошла на крайние меры в обороне из-за России

5.6тЧитать новость на украинском

Аннексия Россией Крыма и поддержка террористов на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW. "Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", - подчеркнула она.

Канцлер в частности, уточнила, что после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой террористов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

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"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - добавила канцлер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ангела Маркель заявила, что Россия не сможет вернуться в клуб ведущих экономик мира пока не будет прекращена агрессия в отношении Украины.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Обозная соплюшка опять все переврала, Меркель такие слова не говорила, свидомые, проверяйте оригинал выступления
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2 из 3 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Махал Махалыч, Делая скидку на то, что ты украинец, объясню. Читай оригинал, а обоз пишет для таких лохов как ты.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рябинин Владимир, ты рядом стоял и всё-все слышал! Мы тебе, гандону, верим. Теперь пшел вон, скот!
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