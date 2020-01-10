Крушение украинского Boeing в Иране: у Трампа резко изменили мнение

Причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News. Однако отметил, что все же нужно дождаться результатов расследования авиакатастрофы.

Также американский чиновник выразил надежду, что при этом "иранцы будут сотрудничать в полной мере".

Помпео заявил, что причиной крушения самолета МАУ в Иране могла быть техническая неисправность

"Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность", – сказал Помпео.

По его словам, американский народ должен узнать, если такое действительно выяснится, что Иран совершил нечто более "вероломное".

Со своей стороны Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения украинского самолета, передают "РИА Новости". Соответствующее уведомление было направлено Национальному совету по безопасности на транспорте страны, а также выделено аккредитованного представителя.

В заявлении иранского ведомства отмечается, что основную роль в расследовании играет именно их сторона. Там считают, что так совет по безопасности на транспорте США не сможет спекулировать касательно причин случившегося, при этом все вопросы просят адресовать иранским коллегам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки. Он отметил: у него "есть подозрения", будто авария с Boeing "могла быть чей-то ошибкой".

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