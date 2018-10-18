Крушение Су-27: появились имя и фото погибшего пилота США

В результате крушения военного самолета Су-27 во время учений "Чистое небо" в Украине погиб американский подполковник пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

Такую информацию, а также фото героя, распространили американские СМИ, передает "Голос Америки".

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2 — HansNichols (@HansNichols) 17 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.