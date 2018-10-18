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Крушение Су-27: появились имя и фото погибшего пилота США

14.8тЧитать материал на украинском

В результате крушения военного самолета Су-27 во время учений "Чистое небо" в Украине погиб американский подполковник пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

Такую информацию, а также фото героя, распространили американские СМИ, передает "Голос Америки".

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

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Крушение Су-27: появились имя и фото погибшего пилота США

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"а также фото героя" В чем он герой, интересно? Героически наебнулся, что ли, на российском истребителе? Ну, дак руки не из жопы надо иметь, на самолетах чужих летать.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да вы посмотрите на ряху укропилота. После того как укроавиацию приземлили донецкие ополченцы он в руках тажелее шмата сала ничего не держал. А в самолет полез перед амером похвастаться, мол смотри хозяин, как мы путенских тыррористов уничтожаем. Ну и довыеживался не выдержав перегрузок. А самолет тут не при чем.
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Свинобразу Петренко - земля стекловатой. А американского летуна все-же жалко по-человечески, хоть и вероятный противник
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