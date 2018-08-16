МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Крушение моста в Генуе: под завалами еще ищут десятки людей

1.4тЧитать новость на украинском

Под завалами моста Моранди, который обрушился 14 августа в итальянской Генуе, могут оставаться от 10 до 20 человек.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор города Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

По данным властей Лигурии, в результате обрушения моста погибли 39 человек, ранены - 16, девять из них - в тяжелом состоянии.

Новости
"Ничего не помнит": появилась информация о выжившей под завалами моста в Генуе украинке

Ранее полиция Италии официально подтвердила данные о 38 погибших.

В то же время губернатор Лигурии Джовани Тоти заявил, что окончательное число погибших еще может значительно возрасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа. Во время обвала на путепроводе находились десятки автомобилей.

Место
ИталияГенуя
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги