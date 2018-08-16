Крушение моста в Генуе: под завалами еще ищут десятки людей

Под завалами моста Моранди, который обрушился 14 августа в итальянской Генуе, могут оставаться от 10 до 20 человек.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор города Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

По данным властей Лигурии, в результате обрушения моста погибли 39 человек, ранены - 16, девять из них - в тяжелом состоянии.

Ранее полиция Италии официально подтвердила данные о 38 погибших.

В то же время губернатор Лигурии Джовани Тоти заявил, что окончательное число погибших еще может значительно возрасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа. Во время обвала на путепроводе находились десятки автомобилей.