Крупнейшее со времен "холодной войны": США осуществят самое большое развертывание войск в Европе

Во время учений "Защитник Европы 2020" США осуществят самое большое развертывание войск в Европе со времен завершения "холодной войны".

Через несколько недель Америка перебросит со своей территории в Европу 200 тысяч военнослужащих. Об этом 21 января во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Через несколько недель у нас будут большие учения "Защитник Европы 2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч военнослужащих, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен завершения холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", – подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг ТАСС

Он подчеркнул, что более тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также более тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиления трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

"С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических отношений. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантичной институцией. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласия, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и много других вопросов", – отметил руководитель Альянса.

Столтенберг заявил, что Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.

"Мы имеем общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил он.

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