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''Готовил теракт'': в Норвегии после нападения задержали россиянина

20.9тЧитать материал на украинском

В Норвегии, в Осло, 18 января задержали гражданина России, которого подозревают в вооруженном нападении на женщину. Местные правоохранители не исключают, что у него были террористические цели.

Как передает телеканал NRK, россиянин мог готовить убийство еще нескольких человек, но его оперативно задержали.

"Он ударил посетительницу магазина ножом. 20-летний россиянин прибыл в Норвегию через Швецию 17 января", — пояснила руководитель норвежской полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.

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В Норвегии задержали россиянина

В Норвегии задержали россиянина

NRK

Сам задержанный во время допроса заявил, что хотел совершить теракт. Предварительно, полиция не связывает его с конкретной террористической группировкой, но считает, что "его могли мотивировать исламисты". Позднее выяснилось, что 20-летний россиянин жил в Башкирии.

Россиянин напал на женщину в супермаркете

Россиянин напал на женщину в супермаркете

NRK

Правоохранители также сообщили, что раненая женщина находится в критическом состоянии.

Россиянин атаковал в Осло женщину

Россиянин атаковал в Осло женщину

NRK

Как пишут РИА Новости, пресс-атташе посольства РФ в Норвегии Тимур Чеканов заявил, что личность россиянина установлена.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. Три человека были убиты, еще 16 получили ранения.

Мужчина был в списке представляющих угрозу безопасности Франции. По данным канала BFM TV, он связан с радикальными исламистами. Ранее полиция неоднократно привлекала его к ответственности за нарушение закона.

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Место
НорвегияОсло
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Livesey David
Livesey David
Кожедуб Руслан, Потерпи, сейчас доктор придет укол сделает, тогда полегчает.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! смерть росийским выплядкам окупантам
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