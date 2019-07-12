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"Кровавое воскресенье!" В Польше прошел марш националистов против Украины. Фото

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В польском городе Вроцлав 11 июля прошел марш националистов, на котором разжигали ненависть к украинцам.

Как сообщает Wyborcza, целью марша было почтить "память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья".

Из-за подобных лозунгов местные власти прекратили митинг менее чем через час после начала. Отмечается, что марш организовали бывший священник Яцеко Мендляр и националист Роман Зелинский.

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"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцев, а какая есть правда?" – кричал Мендляр, когда представитель властей объявил о прекращении марша.

Также во время марша националисты оскорбляли полицию и местных чиновников. Отмечается, что более ста участников акции не выполнили приказы полиции. При этом правоохранители не применяли силу к митингующим, ведется проверка действий националистов.

"Кровавым воскресеньем" называют события 3-4 сентября 1939 года в Быдгоще, где в начале польской кампании Вермахта во время ликвидации немецких диверсионных групп погибла значительное количество подданных Польской Республики немецкой национальности. По данным немецких историков, в тот день погибли 366 немцев, еще 457 жертв были обнаружены на окраине города и 68 человек пропали без вести.

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Марш националистов в Польше

Марш националистов в Польше

radiowroclaw.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты".

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Место
Польша Вроцлав
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