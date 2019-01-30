Оказывается, Украина "под диктовку своих союзников с Запада написала новый план вовлечения россии в войну". И "на самом деле" это россия всеми силами избегает конфликтов, а мы постоянно их ищем... Вот и сейчас придумали коварный план новой провокации с применением своего спецназа. Он называется "Янукович в контейнере" или "Контейнер Я".

Недавно украинский суд приговорил к тюремному заключению беглого президента Виктора Януковича. И суть плана россиян состоит в том, что для реализации наказания наш спецназ якобы собирается в кратчайшие сроки похитить его с территории сопредельного государства.

"Для похищения может использоваться либо налет на место жительства (работы, отдыха и т.д.), либо засада на транспортное средство с объектом похищения... Это один из наиболее сложных этапов операции, поскольку в России немедленно включат план "Перехват" и начнут трясти все транспортные средства в округе. В этой связи похищенного либо постараются вывезти сразу в каком-нибудь грузовике, в контейнере, либо то же самое, но спустя некоторое время, когда волна схлынет, а похищенного перестанут активно искать. Однако если похитителей начнут брать, они просто ликвидируют объект похищения. Скорее всего, так и будет поставлена задача (если будет поставлена)", - пишут росСМИ.

А дальше уже другие подразделения украинских Сил специальных операций – представители информационно-психологических операций (ИПсО) - должны поднять "информационную волну" вокруг этой ситуации (конечно же это будет дезинформация и ложь, ведь украинцы - известные "лжецы" (сарказм).

РосСМИ продолжают: "Задача – привлечь внимание своих коллег по цеху на Западе для оправдания этих действий. Ведь такая спецоперация на территории сопредельного государства является, по сути, формальным поводом для объявления войны – казус белли" (лат. casus belli - "повод для войны". Формальный повод для развязывания войны одним государством против другого).

Оп-па, так оказывается, что до сегодняшнего дня никаких "казусов-белли" россии еще не давали, то есть у нас с ними войны нет?.. И даже, по их словам, "умышленное нарушение территориальных вод россии нашими вооруженными кораблями (даже по словам самого путина, они были в "российских терводах" - для россии поводом для войны не считается? Ну так тогда и задержание "нарушителей" является незаконным.

Кроме инцидента с украинскими кораблями есть еще несколько подобных примеров. Также это и незаконное задержание на территории рф наших граждан, которых обвиняют в шпионаже.

Кстати, а почему совсем без "казуса белли" российские войска ведут войну на нашем Донбассе? Ведь так называемые "вооруженные силы дыныры" и "народная милиция лыныры" - это 1 и 2 армейские корпуса (АК) российских территориальных войск на Донбассе, которыми управляет командование Южного Военного округа ВС РФ в Ростове.

Или даже плененное нами целое подразделение "дИсантников-потеряшек" - это тоже не повод для россии идти на нас войной? Ведь это было, цитирую, "действующее подразделение российской армии со штатным оружием, РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НА ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ" (и немного не заметили госграницу, заблудились).

И вот их берут в плен (а нескольких даже убили) военные соседнего государства - разве это не повод для войны?

Но российские СМИ утверждают, что это мы ищем повод и обязательно его найдем, осуществив "спецоперацию на территории сопредельного государств". Именно эта операция станет поводом, чтобы "втянуть Россию в войну с Украиной, а уж к ней подключатся и НАТО, и Штаты"...

Коварство наше они "разгадали полностью", поэтому операцию наших ССО под названием "Янукович в контейнере" или просто "Контейнер Я" они успешно "разоблачили".

Однако, на самом деле все не так уж и смешно, ведь рассказывая о том, что именно украинские спецслужбы готовятся к похищению Януковича, российские "эксперты" озвучили главный посыл этого сообщения: "Если похитителей начнут брать, они просто ликвидируют объект похищения. Скорее всего, так и будет ".

То есть, вполне реально, что россияне сейчас готовятся просто убрать бывшего украинского президента, обвинив в этом наших "спецов". То, что беглец может дать ценные показания против россии в международных судах, не вызывает ни у кого сомнений. Поэтому, живым он росии не нужен и сейчас само время избавиться от Януковича. Тем более, что в Украине Виктор Федорович только получил свой новый "срок" и его убийство можно списать на "исполнение приговора".

В российских СМИ даже приводятся аналогии с уже ликвидированными главарями донбасских боевиков. Якобы это украинские ССОшники "убрали" большинство из них, устроив "кровавые диверсии". Интересно, что перед каждой подобной "ликвидацией" российские и пророссийские СМИ сообщали о подготовке к покушениям на этих лиц.

Оказывается, запаребриковская пресса прекрасно "осведомлена" о планах украинских спецслужб и "безошибочно" сообщает, кого и когда должны уничтожить наши диверсанты. Глубоко сомневаюсь в этом, потому что каждый из таких "объектов" был бы ценным свидетелем и мы бы держали их в изоляции, но однозначно живыми.

Судя по тому, насколько активно в росСМИ разгоняется тема об отправке украинских диверсантов за Януковичем, можно сделать вывод, что ростовский беглец уже получил свою "черную метку" от российских спецслужб.

Чтобы его спасти, Украине нужно в кратчайшие сроки обратиться к россии с требованием об экстрадиции бывшего президента, обосновав это различными международными соглашениями и обязательствами о выдаче преступников.

Ясно, что россия откажет нам в его выдаче, но тогда можно будет официально заявить об очередном "пренебрежении" москвой международным законодательством и укрывании преступников.

Кроме того, нужно во всеуслышание официально заявить о том, что мы будем ждать законную передачу такого осужденного, можно даже в присутствии международных наблюдателей и различных юристов. Иначе высоки шансы, что россияне ликвидацию Януковича используют как "casus belli" против Украины.

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