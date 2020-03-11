За прошлый год Венгрия перешла на качественно новый уровень информационной войны против Украины, комбинируя методы российской пропаганды с продвижением собственных территориальных амбиций.

Постоянные обвинения Венгрии в адрес украинского правительства в нарушении прав венгерского меньшинства Закарпатья уже стали настолько обыденной вещью, что иногда невольно возникают сомнения, а может действительно Украина в чем-то не права? На самом деле удивительно, ведь в нашем государстве сменились президент, главы правительства, министры образования, руководители силовых ведомств и губернаторы, а в Будапеште повторяют как мантру – "наших бьют". Об этом 10 марта в очередной раз рассказывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в венгерском парламенте.

Это выступление можно было бы считать традиционным, ведь в нем в очередной раз говорилось о продолжении блокирования Венгрией сотрудничества Украина-НАТО, но следующая часть спича Сийярто была похожа скорее на оправдание за пророссийскую политическую повестку нашего соседа. Как говорится, "на воре и шапка горит".

Так есть за что оправдываться венгерском политику? Оказывается, что есть.

Так, в октябре 2017 депутаты Национальной ассамблеи Венгрии приняли обращение к Государственной Думе РФ с требованием вмешаться во внутренние дела Украины для отмены норм 7 статьи Закона Украины "Об образовании", которая регулирует обучение на государственном языке и языках национальных меньшинств соответственно.

В дальнейшем венгерская сторона пыталась скрыть указанный факт, однако 4 декабря 2019 года спикер российского парламента Вячеслав Володин публично подтвердил наличие указанного документа, который был опубликован на сайте Госдумы РФ, и заявил о том, что Россия вместе с Венгрией будут защищать права нацменьшинств в Украине.

В апреле 2019 заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Томаш Шнайдер, находясь с частным визитом в с.Вары Береговского района Закарпатской области, разместил видеообращение, в котором в лучших традициях российской пропаганды указал на необходимость создания в Закарпатской области территориальной и экономической автономий, а также заверил в активном содействии Венгрии в реализации указанных целей.

Более того, 30 декабря 2019 года в интервью венгерскому ресурсу "Кarpathir" Томаш Шнайдер заявил: "..я хочу, чтобы когда-нибудь процветающая и успешная Венгрия была окружена жемчугом венгерских автономий по типу Южного Тироля, на Закарпатье, Секейском крае и регионе Воеводина. Я не наивный, я знаю, что завтра это не произойдет, но мы над этим работаем".

Не отстают в пророссийской риторике и венгерские государственные СМИ, которые не упускают случая угодить РФ, обозначив Крым российской территорией. Так, 29 ноября 2019 года на венгерском государственном телеканале "М1" вышел сюжет об экологической ситуации на берегу Азовского моря ("Meduzak az Azovi-tenger partjan"), где место происшествия определено как "Крымский полуостров, Россия, 2019, ноябрь 27".

Кроме откровенных фактов подыгрывание стране-агрессору венгерские чиновники не гнушаются постоянно нарушать отечественное законодательство. Так, несмотря на то, что агитация на украинских выборах со стороны иностранцев запрещена и является административным правонарушением, в ходе летней парламентской кампании

Государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Потапи неоднократно призывал закарпатцев проголосовать за кандидатов от венгерской коалиции. Тем самым занимался и Парламентский Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Так вправе ли страна, которая откровенно плюет на украинские законы и международные дипломатические нормы, упрекать наше государство в том, что оно что-то неправильно делает? Вопрос риторический.

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