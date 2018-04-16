"Кремлевский спрут": партнера Украины уличили в защите Путина

Представители немецких политических кругов становятся открытыми защитниками России на Западе.
Об этом пишет в своем Facebook заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает "Обозреватель".
"Германия становится главным, причем уже открытым защитником России на Западе... Поддержка России приобретает среди немецкого политикума массовый характер", - написал он.
Муждабаев также сравнил сегодняшнюю ситуацию с позицией Запада перед Второй мировой войной.
"Бывший рейх способствует укреплению нынешнего, считая, что собственно (пока) благополучие и деньги дороже принципов. Так же считали многие на Западе, когда пришел к власти Гитлер. Финал известен. История так ничему их и не научила", - пояснил он.
Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко предупредил Германию о том, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является "политической взяткой за лояльность к России".