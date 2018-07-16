Это отрывочное, на первый взгляд непримечательное видео из самолёта, который готовится ко взлёту. Но без ужаса и боли на эти кадры смотреть невозможно. Они ещё не знают... Никто не знает. Это видео сделано одним из пассажиров Боинга 777 17 июля 2014 года. Через несколько часов самолёт будет сбит российской установкой БУК. Никто не выживет.

Российская Федерация в одну секунду лишила жизни 298 ни в чем неповинных человек со всего мира: 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, 27 граждан Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 граждан Великобритании, 4 гражданина Бельгии, 4 гражданина Германии, 3 гражданина Филиппин, 1 гражданина Канады, 1 гражданина Новой Зеландии.

Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних и трое малолетних детей, которым еще не исполнилось двух лет.

Помним. Никогда не забудем и не простим. И мир должен помнить и желать наказания для виновных. Виновных, которые скоро будут названы поимённо,виновных, которые прокляты уже при жизни. К сожалению, не всеми: кто-то ещё с ними разговаривает, спорит, пожимает руки. Но, это отдельный разговор. А кремлевский монстр должен понести ответ, как и все по цепочке ниже - вплоть до нажимающего на кнопку пуска ракеты российского оккупанта.

Светлая память всем погибшим в этой катастрофе.

P.S. С учетом актуальности сегодняшних событий. Цепочка виновных определена, здание суда под трибунал выделено. И все поехали на ЧМ-2018 в Россию.