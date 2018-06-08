Абсолютное большинство людей забывают историю очень быстро. Не только факты полувековой давности, но и события, произошедшие несколько лет назад или даже месяцев, выветриваются из памяти, словно у новорожденных. В этой связи хочу напомнить об одном глобальном конфликте 20 века, которое держало всю планету в напряжении несколько недель и поставило мир на грань 3-ей мировой войны с применением ядерного оружия.

В октябре 1962 года Соединенные Штаты в ответ на развертывание Советским Союзом на Кубе ракетных установок средней дальности с ядерными боеголовка объявили о военно-морской блокаде острова. События развивались стремительно и не ровен час – ракеты с ядерными боезарядами полетели бы в обе стороны. Москва в итоге сдалась и решила убрать все свои ракеты с Кубы, получив обещание Вашингтона не вторгаться на "остров свободы". Через год Ли Харви Освальд застрелил Президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, отдававшего все приказы по Карибскому кризису.

Комиссия Уоррена, расследовавшая это громкое убийство, не нашла с действиях Освальда следов заговора или связи с Москвой. Тем не менее, не все факты были учтены и всесторонне расследованы. То, что Освальд не мог не оказаться "в лапах КГБ", прожив в Советском Союзе почти два года до покушения на президента, мало кем принималось во внимание, а зря. Безусловно, это версия, которая имеет под собой все основания быть правдивой: Убийство Президента Джона Кеннеди было местью Лубянки за уступки в Карибском кризисе.

Афганскую войну, как следствие нерасчетливой мести Кремля и Лубянки Амину, совершившего государственный переворот в Афганистане и свергнувшего промосковского Тараки, можно смело отнести к категории политического фиаско. Эта губительная для Советского Союза война завершилась полным провалом с огромными людскими и финансовыми потерями. Более того, Афган сыграл не последнюю роль в развале Советского Союза. Мстить за поражение в той войне было некому, поскольку те, кто должен был мстить в силу должностного положения: партийные бонзы и высшие чины КГБ вместе с ворами в законе, получили "с куста" несметные богатства, прибрав к своим рукам все "достояние республики". Перефразируя старый советский анекдот, мы получим: "кому бублик, а кому дырка от бублика, это и есть российская республика".

Новости Семечки в политике

Возвращаясь к самой новейшей истории России, мы увидим доказательства мстительных настроений Кремля как по отношению к своим оппонентам, так и по отношению к целым государствам. В ноябре 2003 году в Грузии произошла "революция роз", которая "вынесла" из президентского кресла лояльного Москве Эдуарда Шеварнадзе и водрузила "на престол" не очень дружественного Михаила Саакашвили. Все в новом грузинском президенте – и большой рост и манера поведения и критическое отношение к северному соседу раздражало президента Путина. Однако, пойти на какие-то мстительные действия в свой первый срок он не решился, хотя военный конфликт в Южной Осетии и Абхазии зрел давно. К концу второго срока Владимир Путин осмелел и спровоцировал эмоционального Михаила Саакашвили на военные действия по отношению к осетинским сепаратистам и бандитам, постоянно обстреливавших грузинские села. Москва не заставила себя долго ждать, поскольку эта провокация готовилась не один месяц. Результат нам известен: российская армия вторглась в Грузию осенью 2008 года и помогла осетинским сепаратистам провозгласить независимость Южной Осетии.

Новости Потерянная нация

Оранжевая революция в Украине в ноябре 2004 года стала для Москвы неприятной неожиданностью и там затаили сильную обиду на аннулирование победы пророссийского Виктора Януковича в президентских выборах и избрание во втором туре Виктора Ющенко, ставшего для Кремля постоянной "головной болью". Месть прилетела через 4 года: Виктор Янукович не без поддержки Москвы обошел Ющенко на очередных президентских выборах и возглавил Украину. Дружба с Украиной длилась, однако, не очень долго. В ноябре 2013 года "грянул" Евромайдан с гораздо более серьезными последствиями для Москвы. Через 3 месяца полетели уже не резиновые пули и дубинки в адрес протестующих, а реальные пули, унесшие жизни более ста борцов за свободу на Майдане. Виктор Янукович сбежал в Россию и месть Кремля последовала незамедлительно. В марте российские военные без опознавательных знаков захватили Крым, а на востоке Украины сепаратисты, точнее – террористы ДНР-ЛНР, начали военные действия против Украины при поддержке тяжелого вооружения армии РФ. Эта война продолжается до сих пор и потери среди мирного населения и в украинской армии уже перевалили за десять тысяч.

Новости Вот в чем разница между американцами и россиянами

Война в Сирии эта такая же месть Москвы за революционный протест и попытку сирийцев свергнуть московского сатрапа Башара Асада, стоящего на защите российских интересов на Ближнем Востоке. Эти интересы весьма прозаичны – препятствовать строительству газопровода из Катара в Европу с дешевым газом и нефтепровода из Ирака, где нефть дешевле воды. Внутри России чеченский народ поплатился второй войной за свое желание создать независимое государство Ичкерия, а десятки журналистов стали жертвами мести Кремля за свои смелые журналистские разоблачения. Месть бывает разная – месть за несправедливое наказание или потерю близкого человека часто можно оправдать, но месть за желание народов жить свободно и месть за свержение диктаторов является преступлением без срока давности. Как долго Кремль будет всем мстить ради сохранения своего влияния в соседних странах и наворованных капиталов, мы не знаем, но "как веревочке ни виться", ей придет конец.