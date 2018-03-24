Известное поздравление Трампом Путина, оставило неприятный осадок и как всегда, россияне сели на ту лошадку, на которой любит кататься Путин с голыми сиськами. Там опять затянули хоровые пения о величии, о том, что Трам испугался их ракет на ядерных дровах и программы переформатирования косметических лазеров в боевые. Тем более, думают россияне, Штаты испугались их гиперзвуковых ракет. Это при том, что нет никаких данных о том, что долетает или не долетает до знаменитого полигона Кура на Камчатке и уж тем более о том, что же поразили ракеты Калибр, выпущенные полтора года назад на день рождения Путина. Фото упавших ракет в Иране – были, а вот куда они попали в Сирии – никто не знает и сейчас. То же самое и с Булавой, так что гиперзвуковые ракеты обещают летать в диапазоне между планетами Мельмак и Вулкан.

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Но телефонный разговор может быть чем угодно, в том числе – не совсем тем, чем кажется. Ведь после этого, Трамп разговаривал по тому же телефону, но уже с президентом Франции Макроном, с которым они пришли к единому мнению о том, что химическая атака Москвы на Солсбери, подвела черту под любыми мягкими мерами и пора переходить более существенным аргументам, которые загонят лысого медвежонка в его вонючую берлогу.

В этой связи, мы писали о назначении директора ЦРУ Майка Помпео на пост главы Госдепартамента. Его жесткая позиция в отношении любых конфликтов интересов США с другими странами, в том числе и РФ – известна и последовательна. Кроме того, будучи руководителем внешней разведки, Помпео лично видел материалы, показывающие глубину выгребной ямы, которую вырыл Путин на месте РФ. У него точно – нет никаких иллюзий, по этому поводу. Мы отмечали и то, что он так же лично и непосредственно изучил ситуацию, относительно войны РФ против Украины. На него уже не подействует гибридная риторика Москвы, ибо он четко знает все потроша Путина и его шайки, из первоисточников.

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Но тут надо сделать некую ремарку по поводу того, какие инструма=енты использует Белый Дом для решения внешнеполитических задач, в частности – для возвращения МША статуса единственной сверхдержавы, о чем открыто заявлял Трамп.

Обычно, в качестве "ястребов" — сторонников силового решения конфликтов, выступают Пентагон, ВПК и связанные с ними политические деятели. В любой такой ситуации, они разрабатывают примерные планы военных операций и представляют их на рассмотрение президента. Госдеп со своей стороны, разрабатывает политические комбинации решения вопроса и тоже представляет их на суд президента. Кроме того, он просчитывает возможные последствия, в случае применения силы, что в конце концов и приводит к принятию того или иного решения, на уровне президента, а вернее – администрации Белого Дома.

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В этой самой администрации, есть пост советника президента по национальной безопасности. Именно его аппарат синтезирует все поступающие данные и варианты, что в конце концов формирует вариант решения, который ложится на подпись президента.

Но вот, что получается сейчас. Пентагон возглавляет генерал Маттис, которого за глаза никто так не называет, ибо стары морпех имеет прозвище "Бешеный пес". Тут просто нечего комментировать. Но Госдеп, который должен быть противовесом Пентагону, возглавляет человек, пришедший тоже с "ястребинного" поста. Мало того, он высказывал свое намерение выдавить из ведомства "слюньтяев" Обамы, которые погубили репутацию Тиллерсона. Есть мнение, что в апреле мы увидим очень крупные кадровые перестановки внутри Госдепа и что-то подсказывает что там осядут многие сотрудники ЦРУ. То есть, говорить о неком балансе, уже не приходится.

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Но это не все. Пару дней назад, на ключевую должность советника президента по национальной безопасности, назначен Джон Болтон, которого даже американцы не склонны причислять к "ястребам". По их мнению Болтон принадлежит к отдельной категории деятелей, перед которыми ястребы – тихие и мирные воробышки.

Болтон был одним из тех людей, которые сформировали позицию США в отношении войны в Ираке. Он считал и считает, что полумерами не решить проблему ядерной программы ни в Иране, ни в КНДР. По его мнению, надо было давно поддержать Израиль в его решении физически уничтожить объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а самим – разнести то же самое в Северной Корее.

Больше того, у Болтона нет иллюзий по поводу корней этих проблем. Он понимает, что генератором терроризма в мире, в том числе – ядерного, является РФ и он считает, что Москва толкает мир к катастрофе, а потому, Штатам осталось немного времени и минимум инструментов, чтобы решить эту проблему.

Кстати, именно по этой же причине, Болтон считает ООН полностью импотентной и ненужной организацией (в ее нынешнем виде". Ходят слухи о том, что однажды он сказал, что если в здании ООН уничтожить с десяток этажей, то этого даже никто не заметит, а эффективность ее не изменится.

Скажем так, назначение Болтона на должность помощника президента по национальной безопасностью, в связке с Помпео на посту главы Госдепа, уже вызвало, у части американского политикума, желание закупить себе памперсов самого большого размера. Но если в Кремле еще не совсем идиоты, то памперсы надо начинать покупать именно оттуда. Скоро они им понадобятся как ни что иное.